Belediyeden Zabıta Memurluğu İçin İlginç Bölüm Şartları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı web sayfası tarafından ilan edilen duyuruya göre ilgili Belediyeye farklı alanlarda İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alınacağına dair duyuru paylaşılmıştır.

İlgili ilanı incelediğimizde; Zabıta Memuru gibi görev tanımları ilgili mevzuatında çizilmiş bir kadro için "Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği, Çeviribilim (İngilizce) ve Hukuk" programlarının birinden mezun olmak şartı getirildiği görülmektedir.

Tabiri caizse üç benzemez bölümün hangi mantıkla Zabıta Memurluğuna ilan niteliğini anlamakta güçlük çektiğimizi ifade etmek isteriz.

Diğer taraftan, ilanda yer alan "Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği" bölümünün ise sadece İstanbul Teknik Üniversitesinde yer aldığını görüyoruz.

Mahalli idareler tarafından verilen ilanlarda ilan edilen bölümle program ilişkisinin yanı sıra başvuracak aday sayısının daha geniş bir kitleye hitap etmesi için ülkemiz genelinde yalnızca bir üniversitende mezun veren programlara yer verilmesini de doğru bulmadığımız ifade edelim.

Bu doğrultuda, her açıdan uygun olmayan söz konusu Zabıta Memurluğu alımının ilgili mahalli idare tarafından yeniden değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.