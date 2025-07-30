Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

Olay sonrası durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O esnada otobüs kontrolden çıkınca hemen arkadaki bir yolcu direksiyona geçip aracı kontrollü şekilde refüje çıkararak yaşanabilecek büyük bir kazayı önledi.

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