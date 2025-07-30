Erdoğan'dan şehit itfaiye erinin ailesine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Ergani'de orman yangınına giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Öz'ün ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net