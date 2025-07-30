Erdoğan'dan şehit itfaiye erinin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu şehit olan itfaiye eri Haydar Öz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 17:24, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 17:25
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Ergani'de orman yangınına giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Öz'ün ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.