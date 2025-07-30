Bingöl'de bebek arabası içinde bebekle kaldırımdan düştü

Bingöl'de bir annenin dikkatsizliği faciaya neden oluyordu..

Merkez İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir elinde telefonla konuşan ve diğer eliyle bebek aracını süren kadın, cadde üzerinde bulunan bir mağazanın önüne geldi.

Telefonla konuşmayı sürdüren kadın, bebek aracını kilitlemeden bıraktı ve kıyafet seçme başladı.

Bu sırada araç içerisindeki bebekle beraber yola doğru ilerlemeye başladı.

KORUMA SAYESİNDE BEBEK YARALANMADI

Durumu güvenlik kamerasından gören işletme sahibi Mehmet Karaca, dükkandan koşarak çıktı. Bebek aracı kaldırımda aşağı devrilirken, önündeki koruma sayesinde bebek yaralanmaktan kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.