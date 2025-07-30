Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyallere rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı öncesinde karışık bir seyir izleniyordu..

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