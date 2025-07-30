Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini sabit tutma kararı aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 21:17, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 21:18
Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyallere rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı öncesinde karışık bir seyir izleniyordu..
Merakla beklenen açıklama geldi.
FAİZİ SABİT TUTTU
ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.
SON 5 TOPLANTIDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ
Fed böylece son 5 toplantıda faizlerde değişikliğe gitmedi.