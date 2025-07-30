Tekirdağ'da deniz faciası: Bir çocuk kayıp

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde serinlemek için denize giren üç çocuktan biri akıntıya kapılarak kayboldu. Yat Limanı sahilinde denize giren A.Y. isimli kız çocuğu ile O.A. (14) ve S.İ. (14) adlı iki erkek çocuk, bir süre sonra güçlü akıntıya yakalandı. O.A. kendi çabasıyla kıyıya ulaşarak kurtulurken, A.Y. ekipler tarafından denizden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y., ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

KAYIP ÇOCUK ARANIYOR

Denizde kaybolan S.İ.'yi bulmak için Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yaklaşık 40 kişilik ekip, hem denizde hem de kıyı boyunca arama çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik ve Emniyet'e ait botlar, deniz yüzeyinde tarama yaparken, kurbağa adamlar da tüplü dalışlarla su altında detaylı arama gerçekleştiriyor.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI DA SAHADA

Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Can Çakıcı da bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını sahada takip etti. Öte yandan, S.İ.'nin denize girmeden önceki anlarına ait görüntülere ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.