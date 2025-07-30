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Danone'den Fenerbahçe'ye sponsor olan Chobani'ye dava

ABD merkezli gıda üreticisi Danone, Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşması yaptığı Chobani'ye karşı, soğuk demleme kahve ürünlerinde ambalaj ve slogan kopyaladığı iddiasıyla dava açtı. Manhattan'daki federal mahkemeye sunulan dosyada, Chobani'nin La Colombe markalı ürünlerinin, Danone'ye ait Stk markasının görsel kimliğini taklit ettiği savunuldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 22:50, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 22:51
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Danone'den Fenerbahçe'ye sponsor olan Chobani'ye dava

Davada, Chobani'nin kullandığı siyah-sarı ambalaj tasarımı ile "Bright & Mellow" (Parlak ve Yumuşak) sloganının Danone'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği öne sürülüyor. Şirket, bu tasarımların kullanılmasının engellenmesi için mahkemeden ihtiyati tedbir talep ederken, söz konusu ürünlerin satışından elde edilen tüm gelir için de maddi tazminat istiyor.

Paris merkezli Danone, Chobani'nin "bilerek, sistematik ve hesaplanarak" rekabet kurallarını ihlal ettiğini savunarak, "Chobani'nin eylemleri, Danone'nin pazardaki itibarından faydalanmayı amaçlıyor" ifadesine yer verdi.

Geçmişte de davalık oldular

Bu iki dev şirketin karşı karşıya gelmesi ilk değil. 2016 yılında, Danone, Chobani'nin "Simply 100" yoğurt reklamında kendi "Light and Fit" ürününün klor içerdiğini ima ettiğini öne sürerek açtığı davayı kazanmıştı. Ancak, 2019'da Chobani'nin çocuklara yönelik yoğurt serisinde "%33 daha az şeker" iddiası nedeniyle açılan dava Danone'nin aleyhine sonuçlanmıştı.

Danone, son davada söz konusu sloganı Ocak 2021'de, o dönemde Starbucks ve La Colombe'un bağımsız olduğu dönemde kullanmaya başladığını, bu nedenle kullanım hakkının kendilerinde olduğunu belirtti. Şirket ayrıca, Chobani'nin La Colombe'u 2023'te 900 milyon dolara satın almasının ardından ambalaj ve ürün tanımında bilinçli değişiklikler yaptığını iddia etti. Danone, ürünün kavrulma seviyesinin "orta"dan "hafif"e çevrilmesini de bu kapsamda değerlendirdi.

Yoğurtta da benzerlik iddiası

Danone, Chobani'nin yalnızca kahve ürünlerinde değil, yoğurt serisinde de benzer bir strateji izlediğini savunarak, Chobani'nin yüksek proteinli yoğurtlarının Danone'nin Oikos markasıyla benzer renk, yazı tipi ve grafik kullandığını belirtti.

Chobani, Danone'nin suçlamalarına karşı henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Fenerbahçe sponsorluğu gündemde

Fenerbahçe Kulübü, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edileceğini açıklamıştı.

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