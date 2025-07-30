İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi

Zam kararı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın onayı beklenirken kararın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi'nin, 200 gram ekmeğin fiyatının 15 lira olması yönünde aldığı karar İzmir Ticaret Odası (İZTO) Temmuz ayı meclis toplantısında gündeme alındı.

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