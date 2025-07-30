Bakan Bayraktar, Gabonlu bakanlarla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gabonlu yetkililerle ülkenin Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın Ankara ziyareti öncesi görüştüklerini aktardı.

Bakanlarla petrol ve doğal gaz arama ve üretimi başta olmak üzere elektrik ve maden alanlarındaki yatırım fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Son dönemde liderlerin karşılıklı ziyaretleri ile ülkelerimiz arasında güçlenen ilişkilerin enerji alanında geliştireceğimiz işbirlikleriyle ivme kazanacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.