Eğribel Tüneli'nde kaza: İki kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Eğribel Tüneli'nde Dereli yönüne giden Erdem Çatal (40) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan yolcu Gökhan Tiryaki (34) ise kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Erdem Çatal , olay yerinde hayatını kaybetti.

, olay yerinde hayatını kaybetti. Gökhan Tiryaki , hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın Detayları

Motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen bu üzücü kazada, iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



