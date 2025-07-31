5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu karar, ilgili kişilerin mal varlıklarının dondurulmasına neden olan makul sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle alındı.

Mal Varlığının Dondurulması Kararı Kaldırılan Kişiler

Kilis doğumlu Mustafa Şahin

Halep doğumlu Suphi Hamida

Halep doğumlu Nevin Hamida

Bartın doğumlu İhsan Baran

Diyarbakır doğumlu Metin Avut

Kararın Gerekçesi

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırılmıştır.



