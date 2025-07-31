5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı
Terörün finansmanı şüphesiyle dondurulan 5 kişinin mal varlıkları, makul sebeplerin ortadan kalkmasıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 07:38, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 07:40
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu karar, ilgili kişilerin mal varlıklarının dondurulmasına neden olan makul sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle alındı.
Mal Varlığının Dondurulması Kararı Kaldırılan Kişiler
- Kilis doğumlu Mustafa Şahin
- Halep doğumlu Suphi Hamida
- Halep doğumlu Nevin Hamida
- Bartın doğumlu İhsan Baran
- Diyarbakır doğumlu Metin Avut
Kararın Gerekçesi
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırılmıştır.