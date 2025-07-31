YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
Tercihin Üsküdar olsun
Tercihin Üsküdar olsun
Sponsorlu İçerik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!

Öcalan'ın kardeşi, silahsız döneme geri dönüş olmayacağını ve barış için devletin adım atması gerektiğini vurguladı. Türkiye Gaztesi'nin haberine göre; Mehmet Öcalan, abisi Abdullah Öcalan'ın gizli bir ajandası olmadığını ve barış için samimi olduğunu açıkladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 07:45, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 07:47
Yazdır
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!

Terör örgütü PKK'nın kurucusu Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, abisinin gizli planının olmadığını söyledi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyündeki babaevinde Türkiye gazetesine konuşan Öcalan abisi için "Kendisi bu kavganın bitmesi konusunda samimi. Bu silahsız dönemle ilgili geri dönüş olmayacak. Kendi muhasebesini ve öz eleştirisini uzun uzun yaptığını söylüyor. Bu minvalde bedel ödemeye de hazır. Birlikte yaşamı inşa etmek ve güçlendirmek, kendi ifadesiyle köprü olmak istiyor" dedi.

2010 yılına kadar hükümetin Öcalan ile temas kurmadığını belirten Mehmet Öcalan, "En son gittiğimde bana devletle doğrudan muhatabım, dedi. Yani aracıların kalktığını ifade etti. Şu anki süreçten çok umutlu. Silah bırakma ve devamında atılacak adımlarla ilgili kendisinin gizli bir ajandasının olmadığını, barışı tesis noktasında devletin atması gereken adımlar konusunda zaman geçirmemesi gerektiğini ifade etti" diye konuştu.

TÜRKLERLE KADER ORTAĞIYIZ

Mehmet Öcalan şöyle devam etti:

Biz bu coğrafyada Türklerle kader ortağıyız. Ağabeyim de resmi tavırda yapılacak hataların hepimize ağır bedeller ödeteceğini düşünüyor. İsrail'in Kürtleri bölgesel hesapları için kullanmak istediğini hepimiz görüyoruz. 1900'lerin başında emperyal güçler İran, Türkiye, Suriye ve Irak'taki Kürt varlığını bu ülkelere karşı potansiyel koz olarak kullanmayı planladı. Bugün de İsrail ya da farklı emperyal güçler boşluk gördüğü an bunu lehine değiştirmek ister. Bu sebeple hepimizin bu süreci sadece Türkiye merkezli değil tüm bölge ve dünya gelişmeleri ışığında okuma zorunluluğu var. Biz birlikte yürümek istiyoruz. Çünkü tarih, kültür, inanç gibi birçok alanda müştereklerimiz var. Şayet süreç başarılı olursa Türkiye gerçek manada bir süper güç ve bölgenin asli aktörü haline gelir.

PKK ÇOK BEDEL ÖDETTİ

150 haneli Ömerli köyünde yaptığımız gezintide hemen herkes kardeşlik adına atılan adımlara dair olumlu konuştu. 1980 sonrası köyün nüfusunun yüzde 80'i Avrupa'ya göç etmiş.

Öcalan'ın çocukluk arkadaşı Halit Kahraman, PKK'nın tehditleri sebebiyle 28 yıl Almanya'da kaldığını belirterek, "Şayet devletin imkanları PKK'da olsaydı kendileri dışında herkesi yok ederlerdi. Ben Kürt'üm ancak bizim yerimiz Tayyip Erdoğan ve Müslüman Türk ve Kürtlerin yanıdır. PKK çok büyük bir tuzaktı. Hepimize büyük bedeller ödetti. Öcalan ile çocukluğumuz birlikte geçti. Aslında korkak bir tabiatı vardı. İslam'ı öğrenmeye hevesliydi. Birlikte namaza giderdik. Babası Ömer Bey çok dindar biriydi ama Ankara'da tanıştığı insanlar onu Kürtlerin dininden, tarihinden kültüründen kopardı. PKK destekçileri gelip buraya kutsal mekan gibi davranıyor, taş, toprak götürüyorlardı. Devletimiz sonra tedbir aldı hepimiz rahatladık" ifadelerini kullandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber