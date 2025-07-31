Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede şüpheli İ.H.K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayın ardından polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralanan Aydoğdu ve Polat, tedavi altına alındı. Polis, şüpheli İ.H.K.'yi gözaltına aldı ve sağlık kontrolünden geçirdikten sonra emniyete götürdü. Bu tür olaylar, sağlık çalışanlarının güvenliği açısından büyük endişe yaratmaktadır.

Valilikten Açıklama

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde gerçekleştiği belirtildi. Şüphelinin önce özel güvenlik görevlisine, ardından bir doktora saldırdığı ve kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi. Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda şüpheli çok kısa bir süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Her iki personelin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Saldırı şiddetle kınandı ve yaralanan görevlilere acil şifalar dilendi.

Adli ve İdari İnceleme Başlatıldı

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı ve sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinde ise saldırganın hastane koridorunda dolaştığı ve güvenlik görevlisi ile doktora saldırdığı anlar yer aldı.

Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralandı.

ve yaralandı. Şüpheli İ.H.K. gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri mevcut.



