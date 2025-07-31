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Kuzey Marmara'da kaza: Anne öldü, eşi ve çocukları yaralı

Kocaeli Körfez ilçesinde yabancı plakalı otomobilin takla atması sonucu anne yaşamını yitirdi, baba ve üç çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 08:27, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 08:28
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Kuzey Marmara'da kaza: Anne öldü, eşi ve çocukları yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin takla atması sonucu anne hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı. Olay, Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında gerçekleşti. Kazaya karışan otomobil, bariyer ve yönlendirme levhası direğine çarptıktan sonra takla attı. Olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza Anı ve Müdahale

  • Mikail A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, bariyer ve yönlendirme levhasına çarparak takla attı.
  • Kazada sürücünün eşi Y.A. yaşamını yitirdi.
  • Sürücü ile 3 çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Görgü Tanığının İfadesi

Yardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü Mehmet Eleftoz, kazayı şu şekilde anlattı:

"Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, bayağı bir süratli geliyordu. Geldiği gibi işte direğe çarptı. Ben durdum, kurtarmaya çalıştık. 3 kişi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat'tan geliyormuş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kader işte, uykusuzluk."

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