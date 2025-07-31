YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
Tercihin Üsküdar olsun
Tercihin Üsküdar olsun
Sponsorlu İçerik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Air Tractor uçakları orman yangınlarında gerçekten yetersiz mi?
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ali Yerlikaya, orman yangınlarının verdiği hasarı açıkladı
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen şüpheli
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik

Merkez Bankası'nın kararıyla kredi kartı, nakit avans ve KMH faizleri düştü. Hangi borç tutarına hangi oran uygulanacak? 25 bin TL üzeri borçlarda ve yabancı para işlemlerinde yeni oranlar neler? İşte ayrıntılar..

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 08:31, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 09:10
Yazdır

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren faiz kararı 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Kart limitlerine göre belirlenen kredi kartı faiz oranları değişti ve Merkez Bankası'nın web sitesinde yayımlanan karara göre yeni faiz oranları yarından itibaren geçerli olacak. Bu değişiklikler, kredi kartı kullanıcılarının borçlanma maliyetlerini ve geri ödeme planlarını doğrudan etkileyecek.

Faiz Oranlarında Güncellemeler

  • 25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50 olmaya devam edecek.
  • 25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,00'e indirildi.
  • 150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düştü.

Azami Gecikme Faiz Oranları

  • 25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80'de sabit kaldı.
  • 25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55'ten yüzde 4,30'a indirildi.
  • 150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için azami gecikme faiz oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e geriledi.

Nakit Avans ve Kredili Mevduat Hesabı Faizleri

  • Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düştü.
  • KMH azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30'dan yüzde 5,05'e geriledi.

Yabancı Para Kredi Kartı İşlemleri

  • Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 3,33'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,80'den yüzde 3,63'e düşürüldü.

Nakit Avans Çekiminde Geri Ödeme Hesaplaması

Kredi kartından 25 bin lira nakit avans çekildiğinde yüzde 4,75 faiz oranına göre:

  • 3 taksitle geri ödeme: Aylık taksit 9 bin 383 lira, toplam geri ödeme 28 bin 149 lira.
  • 6 taksitle geri ödeme: Aylık ödeme 5 bin 112 lira, toplam geri ödeme 30 bin 672 lira.

3 ayda toplam ödenen faiz: 3 bin 149 lira, 6 ayda toplam ödenen faiz: 5 bin 672 lira olarak hesaplanıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber