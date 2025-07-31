Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Merkez Bankası'nın kararıyla kredi kartı, nakit avans ve KMH faizleri düştü. Hangi borç tutarına hangi oran uygulanacak? 25 bin TL üzeri borçlarda ve yabancı para işlemlerinde yeni oranlar neler? İşte ayrıntılar..
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 08:31, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 09:10
Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren faiz kararı 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Kart limitlerine göre belirlenen kredi kartı faiz oranları değişti ve Merkez Bankası'nın web sitesinde yayımlanan karara göre yeni faiz oranları yarından itibaren geçerli olacak. Bu değişiklikler, kredi kartı kullanıcılarının borçlanma maliyetlerini ve geri ödeme planlarını doğrudan etkileyecek.
Faiz Oranlarında Güncellemeler
- 25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50 olmaya devam edecek.
- 25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,00'e indirildi.
- 150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düştü.
Azami Gecikme Faiz Oranları
- 25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80'de sabit kaldı.
- 25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55'ten yüzde 4,30'a indirildi.
- 150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için azami gecikme faiz oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e geriledi.
Nakit Avans ve Kredili Mevduat Hesabı Faizleri
- Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düştü.
- KMH azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30'dan yüzde 5,05'e geriledi.
Yabancı Para Kredi Kartı İşlemleri
- Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 3,33'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,80'den yüzde 3,63'e düşürüldü.
Nakit Avans Çekiminde Geri Ödeme Hesaplaması
Kredi kartından 25 bin lira nakit avans çekildiğinde yüzde 4,75 faiz oranına göre:
- 3 taksitle geri ödeme: Aylık taksit 9 bin 383 lira, toplam geri ödeme 28 bin 149 lira.
- 6 taksitle geri ödeme: Aylık ödeme 5 bin 112 lira, toplam geri ödeme 30 bin 672 lira.
3 ayda toplam ödenen faiz: 3 bin 149 lira, 6 ayda toplam ödenen faiz: 5 bin 672 lira olarak hesaplanıyor.