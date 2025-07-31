Keçiler, orman yangınlarını önlemede gizli kahraman olabilir mi?

Hayvan yetiştiricileri, orman yangınlarının hızlı yayılmasında kuru ot, çalılıklar ve yabani bitkilerin etkisine dikkati çekerek, riski azaltmak için koyun ve keçilerin planlı şekilde belli bölgelerde otlatılmasına izin verilmesi gerektiğini bildirdi. Son günlerde meydana gelen orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü belirten Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, orman yangınlarına karşı koyun, keçi ve çobanların rolüne dikkat çekti. Çelik, "Koyun ve keçiler, orman altı bitki örtüsünde biriken kuru ot, çalı ve yabani bitkileri temizleyerek yangına sebebiyet verecek materyalin birikmesini engelleyip, yangın riskini önemli ölçüde azaltmaktadır" dedi.

Orman Yangınlarında Koyun ve Keçilerin Rolü

Koyun ve keçiler , orman altı bitki örtüsünde biriken kuru ot, çalı ve yabani bitkileri temizler.

, orman altı bitki örtüsünde biriken kuru ot, çalı ve yabani bitkileri temizler. Bu temizlik, yangına sebebiyet verecek materyalin birikmesini engeller.

Yangın riski önemli ölçüde azalır.

Otlatma Yasaklarının Etkisi

Nihat Çelik, geçmiş yıllarda uygulamaya konulan otlatma yasaklarının doğal dengenin bozulmasına ve orman altı temizliğinin yetersiz kalmasına yol açtığını söyledi. Bu durumun, orman yangınlarının yayılma hızını ve etkisini artırdığını dile getirdi.



