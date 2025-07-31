Milli sporculara özel beden eğitimi öğretmenliği atama duyurusu yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 19 kontenjana milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacaktır.

Bu süreçte başvurular, belirlenen tarihler arasında alınacak ve ilgili kurumlar tarafından değerlendirilecektir. Başvuru ve değerlendirme süreciyle ilgili önemli tarihler ve aşamalar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında değerlendirilecektir.

tarafından tarihleri arasında değerlendirilecektir. Uygun görülen başvurular ve adayların sisteme yüklediği belgeler, 27-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacaktır.

Atama Sonuçları

Atama sonuçları, 2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında yapılacak atamalar ile birlikte ilan edilecektir.

Duyuru Detayları

Duyuruya ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

🗓️ ÖNEMLİ TARİHLER:

Başvuru Tarihleri: 1 - 7 Ağustos 2025

Başvuruların İncelenmesi ve Onay Süreci: 1 - 9 Ağustos 2025

Atamaların Yapılacağı Tarih: 12 Ağustos 2025

Tebligat ve Göreve Başlama İşlemleri: 16 Ağustos 2025 itibarıyla başlayacak

🎯 KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

1. 2. veya 3. derece milli sporcu belgesine sahip olmak (Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı).

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun olmak.

2025 yılı itibarıyla KPSS puanı aranmaksızın sadece milli sporcu statüsüyle başvuru yapılacak.

Herhangi bir kamu kurumunda görev yapıyor ise, öğretmenliğe geçişte istifa veya muvafakat şartları aranacak.

📌 BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, MEB'in personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Elektronik başvuru sistemine T.C. kimlik numarası ile giriş yapılacak.

Belgeler dijital ortamda sisteme yüklenecek.

Adaylar yalnızca bir il tercihinde bulunabilecek.

📎 GEREKLİ BELGELER:

Milli Sporcu Belgesi (1., 2., veya 3. derece)

Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet'ten alınabilir)

Varsa daha önce öğretmenlik yapmışsa hizmet belgesi

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

🗒️ ÖNEMLİ NOTLAR:

Adayların başvuruları, il milli eğitim müdürlükleri tarafından elektronik sistem üzerinden incelenecek ve onaylanacak.

Eksik ya da hatalı belge yükleyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Ataması yapılan adaylar, 16 Ağustos 2025 tarihinden itibaren görev yerlerinde tebligatla işe başlatılacak.

Göreve başlamayan veya belgelerinde eksiklik olan adayların atamaları iptal edilecek.



