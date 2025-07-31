Eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşanan üzücü olayda, Uğur Deniz (35), eşiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki halı sahalar mevkisinde gerçekleşti. İddiaya göre, Uğur Deniz daha önce tartışma yaşadığı Ersin K. ile karşılaştı ve saldırıya uğradı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızla müdahale etti ancak Deniz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın Gelişimi

Uğur Deniz , eşiyle sahilde yürüyüş yaparken daha önce kavga ettiği ileri sürülen Ersin K. ile karşılaştı.

, eşiyle sahilde yürüyüş yaparken daha önce kavga ettiği ileri sürülen ile karşılaştı. Ersin K. , yanında taşıdığı bıçakla Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı.

, yanında taşıdığı bıçakla Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Deniz, sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Uğur Deniz hayatını kaybetti.

Şüphelinin Yakalanması ve Soruşturma

Saldırının ardından Ersin K. , halı sahaya kaçtı.

, halı sahaya kaçtı. Bekçiler tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



