ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu

Suç örgütlerinin kazançlarını akladığı tespit edilen kripto varlık alım satım platformu Icrypex'e yönelik adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şirketin ve şüpheli Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın soruşturma dosyasına göre, çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri gelirleri döviz veya kripto varlıklara dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında 30 Temmuz 2025 'te adli işlem gerçekleştirildi.

'nın soruşturma dosyasına göre, çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri gelirleri döviz veya kripto varlıklara dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen hakkında 'te adli işlem gerçekleştirildi. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın hazırladığı rapor üzerine başlatıldı.

Başkanlığı'nın hazırladığı rapor üzerine başlatıldı. Gökalp İçer ve Icrypex A.Ş.'ye ait banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklar, araçlar, taşınmazlar ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Gökalp İçer Hakkındaki Suçlamalar

Daha önce başka bir soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde temin etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanan Icrypex Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in, bu yeni soruşturmayla birlikte mali suçlarla da bağlantısı araştırılıyor.

Soruşturmanın Seyri

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Gelişmeler yakından takip ediliyor ve kamuoyuna düzenli olarak bilgi verileceği ifade edildi.



