Rıza Akpolat'ın baldızına gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 10:37, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 10:38
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.
RIZA AKPOLAT'IN BALDIZI
Kangal'ın, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.
Kangal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.