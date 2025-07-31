Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camide "yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak ve afetlerden muhafaza" için dualar okunacağını açıkladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camiden dualar okunacağını duyurdu.

Ali Erbaş'ın Açıklaması

Ali Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek.

Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte Amin diyelim.

Allah kabul etsin."



