Fatih Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki sözleri sonrası hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Altaylı, 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak ve en az 5 yıl hapisle yargılanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 11:35, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 11:36
YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Altaylı, 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Altay'lı 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.