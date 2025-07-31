Şimşek'ten turizm geliri değerlendirmesi

Türkiye'nin bacasız sanayisi olan hizmet sektörü yükselişini ve gelirlerini artırmayı sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı." dedi.

Şimşek "Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.