Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Tercihin Üsküdar olsun
Tercihin Üsküdar olsun
Sponsorlu İçerik
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Milli sporculara özel beden eğitimi öğretmenliği atama duyurusu yayımlandı!
Milli sporculara özel beden eğitimi öğretmenliği atama duyurusu yayımlandı!
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendi
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Pet şişeyle akaryakıt almak yasak!
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete Girecek
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile Bakanı Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımlarının annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 11:58, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 12:00
Yazdır
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Böylece bugüne kadar yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmiş oldu. Bakan Göktaş, aile olmayı teşvik eden ve sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini belirtti.

2025 Aile Yılı Kapsamında Güncellenen Doğum Yardımı Miktarları

  • İlk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme
  • İkinci çocuk için aylık 1.500 lira
  • Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira

Doğum Yardımı Başvuruları ve Ödeme Bilgileri

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden biri olan doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 299 bin 421 anne faydalandı. Ödemeler, herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek.

  • Başvurular e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.
  • Başvurusu onaylanan aileler, doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine yine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

Bakan Göktaş, ödemelerin bütün ailelere hayırlı olmasını dileyerek, desteklerin sürdürüleceğini ifade etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber