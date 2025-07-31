Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Böylece bugüne kadar yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmiş oldu. Bakan Göktaş, aile olmayı teşvik eden ve sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini belirtti.

2025 Aile Yılı Kapsamında Güncellenen Doğum Yardımı Miktarları

İlk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme

için tek seferlik ödeme İkinci çocuk için aylık 1.500 lira

için aylık Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira

Doğum Yardımı Başvuruları ve Ödeme Bilgileri

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden biri olan doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 299 bin 421 anne faydalandı. Ödemeler, herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek.

Başvurular e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan aileler, doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine yine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

Bakan Göktaş, ödemelerin bütün ailelere hayırlı olmasını dileyerek, desteklerin sürdürüleceğini ifade etti.



