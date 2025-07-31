MSB: Şehit mehmetçikler için iki ayrı tahkikat sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yılsonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerektiği belirtildi.

Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu kapsamda Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir.

Bölgesel Görüşmeler ve Savunma Sanayii İşbirliği

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack, 28 Temmuz 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayii işbirliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alındı.

İskenderun'daki Olay ve Pençe-Kilit Operasyonu

İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Olayla ilgili birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak inceleniyor. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve tahkikatın tamamlanmasının ardından sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

iki Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Olayla ilgili birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak inceleniyor. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve tahkikatın tamamlanmasının ardından sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere olup, önümüzdeki hafta sonuçların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Terörle Mücadele ve Sınır Güvenliği

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu.

Hafta boyunca sınır emniyeti faaliyetlerinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 298 şahıs yakalandı, 660 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

yakalandı, ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4.257, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 44.290'a ulaştı.

Tünel İmha Faaliyetleri ve Uyuşturucu Operasyonları

Hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

ele geçirildi. Suriye Harekat Alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat'ta, 305 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 517 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

İsrail'in Bölgedeki Tutumu ve Filistin Meselesi

Aktürk, uluslararası hukuku ihlal etmeyi ilke edinen İsrail'in, her türlü barış girişimine, bölgesel güvenliğe ve istikrara zarar verdiğini belirtti. İsrail'in saldırganlığına, Gazze'de yaşattığı insani felakete ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak teşebbüslerine karşı gecikmeksizin uluslararası toplum nezdinde bağlayıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. İnsanlık krizine dönüşen Filistin meselesinin uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözümü için öncelik, İsrail'in keyfi saldırılarına son vermesi, Gazze'ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin vermesi ve bir an önce kalıcı ateşkesin tesis edilmesidir.

YAŞ TOPLANIYOR

MSB, kaynakları 2025 yılı Yüksek Askeri Şüra toplantısının 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacağını bildirdi.