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Coğrafi Bilgi Platformu vatandaşlara açıldı!

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu artık vatandaşların kullanımına açıldı. TUCBS ile arsa, konut, altyapı ve afet riskleri hakkında merak ettiğiniz tüm coğrafi verilere e-Devlet üzerinden hızlıca erişebilirsiniz.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 12:32, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 13:04
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Coğrafi Bilgi Platformu vatandaşlara açıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, e-Devlet'e entegre edilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformunu (TUCBS) kamu kurumlarının ardından vatandaşların da kullanımına açtı.

Akademik ve sektörel projeler için ihtiyaç duyulan tüm veriler, bu platformda tek çatı altında toplandı. Vatandaşlar, arsa ya da konut alımı sırasında merak ettikleri coğrafi bilgilere bu sistem aracılığıyla kolayca ulaşabilecekler.

Platform, coğrafi verilere hızlı, güvenli ve güncel erişim imkanı sunarak bürokrasiyi azaltıyor ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) Nedir?

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen TUCBS, TÜRKSAT AŞ'nin teknik desteğiyle hazırlandı ve 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden kamu kuruluşlarının kullanımına sunuldu. Artık kontrollü erişim ile tüm vatandaşların da kullanımına açık hale geldi.

Verilere Harita Üzerinden Erişim

  • Vatandaşlar, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle www.tucbs.gov.tr ve turkiye.gov.tr adreslerinden platforma giriş yapabiliyor.
  • Platform sayesinde kamuya ait coğrafi verilere tek noktadan, hızlı ve güvenli şekilde erişilebiliyor.
  • Coğrafi Veri Talep Portalı ile 630 coğrafi veri katmanı üzerinden ihtiyaç duyulan tüm verilere ulaşmak mümkün.
  • Arsa almak isteyenler, arsanın bulunduğu bölgenin planlarını ve altyapı hizmetlerinin durumunu görebiliyor.
  • Kırsalda tarım arazisi olanlar, çevredeki su kaynaklarının konumunu ve toprak türünü öğrenebiliyor.
  • Ev almak isteyenler ise mahallenin yeşil alanları, parkları ve ulaşım altyapısını harita üzerinde anlık olarak inceleyebiliyor.

Afetlerde Hızlı Müdahale

Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi hayati coğrafi bilgiler de sistemde yer alıyor. Bu sayede olası bir afette çalışmaların en doğru ve hızlı şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin coğrafi verileri yetki bazlı paylaşılıyor ve birçok hizmetin hızlı ve doğru şekilde hayata geçmesine katkı sunuluyor.

Kimin Hangi Veriyi Görebileceği Nasıl Belirleniyor?

Coğrafi Veri Paylaşım Matrisleri, veri sahibi kurum tarafından oluşturularak kullanıcıların yetki düzeyine göre erişime açılıyor. Kimin hangi veriye ulaşabileceğini kurum belirleyip denetliyor. Eklenen veriler, belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor. Böylece vatandaşlar doğru, güncel ve güvenilir verilere kolayca ulaşabiliyor.

Coğrafi Veri Sözlüğü

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'ndaki Veri Sözlüğü sayesinde, Türkiye'de coğrafi veriler ortak bir dille yönetiliyor. Kurumlar aynı terimleri ve kavramları kullanarak verilerin karışmasını önlüyor ve herkesin verileri daha düzenli, anlaşılır ve güvenilir şekilde kullanmasını sağlıyor.

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