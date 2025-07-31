Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
Tercihin Üsküdar olsun
Tercihin Üsküdar olsun
Sponsorlu İçerik
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
MSB: Şehit mehmetçikler için iki ayrı tahkikat sürüyor
MSB: Şehit mehmetçikler için iki ayrı tahkikat sürüyor
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Milli sporculara özel beden eğitimi öğretmenliği atama duyurusu yayımlandı!
Milli sporculara özel beden eğitimi öğretmenliği atama duyurusu yayımlandı!
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı ertelendi
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
31 Temmuz 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Yumaklı: 69 Orman Yangınından 67'si Kontrol Altında
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
MGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Bakan Kacır: Anadolu Şehirlerine Sanayi Yatırımı Desteği
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 13:03, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 13:05
Yazdır
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi

Ankara'da kamu ve kurum yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi hazırlanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 65 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış ve 50 yıla kadar hapis cezası istenmiştir. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılmıştır. Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş e-imzalarla üniversite diploması hazırlanmış, sürücü belgesi ile yazılı ve direksiyon sınav sonuçları değiştirilerek başarılı duruma getirilmiştir. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, toplamda 134 şüpheli hakkında iddianame Mayıs ayında tamamlanmıştır.

Soruşturmanın Detayları

  • ÖSYM Kanunu'na muhalefet, Resmi belgede sahtecilik, Bilişim sistemine girme ve Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edilmiştir.
  • Şüphelilerin, E-İMZATR ve TÜRKTRUST isimli elektronik sertifika sağlayıcılarıyla Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine giriş yaptıkları belirlenmiştir.
  • Gazi Üniversitesi'nde mezuniyet kaydı oluşturularak sahte diploma düzenlenmiş, bu belgeler karşılığında 400 bin liraya kadar para talep edilmiştir.
  • Bazı kişilerin kimlik bilgileri çalınarak farklı kişiler adına e-imza hazırlanmıştır.

Soruşturmanın İkinci Aşaması

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalanmasıyla ilgili olarak 65 şüpheli hakkında dava açılmıştır.
  • Şüpheliler hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edilmiştir.
  • Şüphelilerin 39 sahte üniversite diploması hazırlayıp sisteme kaydettikleri aktarılmıştır.

Akademik Atamalarda Usulsüzlük

Şüpheliler ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atamasında yer aldıklarını, birçoğunun doçent ve profesör olduğunu belirtmişlerdir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber