"Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nin İlk Bölümü Etimesgut'ta İzleyiciyle Buluştu

Sanatın ve kültürün başkenti olma yolunda hızla ilerleyen Etimesgut Belediyesi, bir anlamlı etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Belediye, usta sanatçı Erdal Beşikcioğlu'nun unutulmaz performansıyla hafızalarda yer eden Behzat Ç. dizisinin yeni bölümlerinin merakla beklenen ilk bölümü "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nin özel gösterimine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen coşkulu bir törenle izleyicisiyle buluştu.

Siyaset ve Sanat Dünyası Bir Arada

Gösterime; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve birçok siyasetçi ile sanat ve basın camiasından isimler katıldı. Merhum Doç. Dr. Sinan Ateş'in ailesi de etkinlikte hazır bulundu.

Erdal Beşikcioğlu ve Ekip Ayakta Alkışlandı

Dizinin ilk bölümünün gösterimi sonrası, başta Erdal Beşikcioğlu olmak üzere tüm oyuncular ve yapım ekibi uzun süre ayakta alkışlandı. Gösterim sonrası düzenlenen şık kokteylde konuklar hem dizinin heyecanını paylaştı hem de keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Etimesgut'un Kültürel Vizyonu Öne Çıktı

Etimesgut Belediye Başkanı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel gece, ilçenin sanata ve emeğe verdiği değeri gösterirken, "sanatla belediyecilik" anlayışının başarılı bir örneği olarak dikkat çekti.