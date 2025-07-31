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Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy'de elverişsiz hava şartları nedeniyle 2 gün boyunca denize girilmesini yasakladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 13:45, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 13:46
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Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Bu karar, vatandaşların güvenliği için alınmıştır ve ilgili ilçelerde uygulanacaktır.

Yasak Uygulanan İlçeler

  • Marmaraereğlisi
  • Saray
  • Süleymanpaşa
  • Şarköy

Alınan Önlemler

  • Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmesine izin vermiyor.
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, araçlardan yaptıkları anonslarla vatandaşları denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

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