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AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 13:48, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 13:55
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AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreminin merkez üssünü Silivri açıkları olduğunu bildirdi.

Saat 13.36'da meydana gelen deprem 9,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İstanbul'un bazı ilçeleri ile Tekirdağ'da hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 23 Nisan günü 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Bu depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Uzmanlar bölgedeki artçıların bir süre devam edeceğini söylemişti.


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