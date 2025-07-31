Otomobil beton direğe çarptı; 2 çocuk öldü

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton direğe çarpan otomobili kullanan O.K. (14) ve yanındaki kardeşi Y.K. (10) hayatını kaybetti. Olay, Yeniköy Mahallesi mevkisinde saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. 41 EU 251 plakalı otomobil, O.K.'nin kontrolünden çıkarak beton direğe çarptı ve iki kardeş araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kardeşler sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kardeşin de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaza Detayları

Kaza saati: 10.00

10.00 Kaza yeri: Yeniköy Mahallesi mevkisi, Söğütlü

Yeniköy Mahallesi mevkisi, Söğütlü Araç plakası: 41 EU 251

41 EU 251 Hayatını kaybedenler: O.K. (14), Y.K. (10)

Olay Sonrası Gelişmeler

Kardeşlerin cansız bedenleri Ferizli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



