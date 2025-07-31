Türkiye'nin sebze ihracatının yarısı Batı Akdeniz'den

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında yapılan yaş sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk artışla 605 milyon 445 bin 193 dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 1 Ocak-30 Haziran döneminde toplam 1 milyar 692 milyon 165 bin dolarlık yaş meyve, sebze ve narenciye ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakamın 605 milyon 445 bin 193 dolarını sebze ihracatı oluşturdu. Geçen yıl aynı dönemde 549 milyon 609 bin 432 dolarlık sebze ihracatı yapılırken, bu yıl dış satımda yüzde 10'luk artış yaşandı.

Sebze İhracatında Öne Çıkan Ürünler

Domates: 259 milyon 786 bin dolar (yüzde 2 artış)

259 milyon 786 bin dolar (yüzde 2 artış) Biber: 181 milyon 104 bin dolar

181 milyon 104 bin dolar Kabak: 46 milyon 279 bin dolar

46 milyon 279 bin dolar Salatalık: 35 milyon 606 bin dolar

35 milyon 606 bin dolar Soğan: 20 milyon 467 bin dolar

Batı Akdeniz'in İhracattaki Rolü

Türkiye'nin sebze ihracatının yüzde 51'i, yaş sebze ve meyve üretiminde önemli potansiyele sahip Antalya, Isparta ve Burdur'dan yapıldı. Bölgeden yılın ilk 6 ayında 309 milyon 13 bin dolarlık sebze ihraç edildi. Geçen yıl 279 milyon 978 bin dolar olan sebze ihracatında yüzde 10,4'lük artış gerçekleşti.

Biber: 126 milyon 412 bin dolar ile en fazla ihraç edilen ürün oldu.

126 milyon 412 bin dolar ile en fazla ihraç edilen ürün oldu. Domates: 125 milyon 697 bin dolar ile ikinci sırada yer aldı.

Meyve ve Narenciye İhracatı

Meyve ihracatı, yılın ilk yarısında 550 milyon 237 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana yaklaşık 100 milyon dolarlık elma, 103 milyon 223 bin dolarlık şeftali, 47 milyon 535 bin dolarlık kiraz ihraç edildi. Batı Akdeniz'den ise 99 milyon 909 bin dolarlık yaş meyve ve 12 milyon 987 bin dolarlık turunçgiller ihracatı yapıldı.

Sektörel Değerlendirme ve İklim Etkisi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ilkbaharda yaşanan zirai dondan meyve sektörünün olumsuz etkilendiğini, ancak sebze sektöründe özellikle örtü altı üretim sayesinde ciddi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Çavuşoğlu, "Sebzede en önemli ihracat ürünlerimiz domates ve biber. Ülke genelinde domates ilk sırada yer aldı, bölge bazında ise biber en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ürün oldu. Bu konuda uzmanlaştık." dedi.

Sebze ve Meyve İhracatında Hedef Ülkeler

Sebzede en fazla ihracat Rusya'ya yapıldı. Rusya'nın ardından Irak, Romanya, Almanya ve Ukrayna geldi. Meyve ihracatında ise geçen yıla göre iklim şartları nedeniyle bir düşüş yaşandı.

Zirai Donun Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler

Nisan ayında dört gün süren zirai don olayı, meyve üretimini olumsuz etkiledi. Çavuşoğlu, "Sebzede çok büyük problem yaşamadık. Örtü altında üretim yapılabildiği için gerekli önlemler alındı, kontrollü üretim yapıldı fakat meyvede ciddi bir problem yaşıyoruz. Doğa olaylarıyla birlikte hareket edebilmeyi artık öğrenmeliyiz. Meyve bahçelerinin üzerlerini örtmeye, fileler germeye başlamalıyız. Dolu, don gibi olaylara karşı ürünlerimizi korumalıyız." ifadelerini kullandı.



