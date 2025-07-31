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TCMB rezervlerinde artış sürüyor

TCMB'nin brüt rezervleri 25 Temmuz haftasında 171,8 milyar dolara çıkarak yeni bir seviyeye ulaştı. Net ve swap hariç rezervlerde de toparlanma gözlemleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 15:01, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 15:03
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TCMB rezervlerinde artış sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri, 25 Temmuz haftasında önemli bir artış göstererek 171,8 milyar dolara yükseldi. Bu artış, son haftalarda gözlemlenen rezervlerdeki yükseliş ivmesinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Bir önceki hafta 168,6 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervler, böylece yaklaşık 3,2 milyar dolarlık bir artış kaydetmiş oldu. TCMB'nin rezervlerindeki bu gelişmeler, finansal istikrar açısından yakından takip ediliyor.

TCMB Rezervlerinde Son Durum

  • Brüt rezervler: 171,8 milyar dolar
  • Bir önceki hafta: 168,6 milyar dolar
  • Net rezervler: 62,8 milyar dolardan 64,5 milyar dolara yükseldi
  • Swap hariç net rezervler: 44,3 milyar dolardan 46,7 milyar dolara çıktı

Swap Hariç Net Rezervlerde Toparlanma

Swap hariç net rezervlerde de toparlanma eğilimi sürdü. Bir önceki hafta 44,3 milyar dolar olan swap hariç net rezervler, 46,7 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme, TCMB'nin döviz pozisyonunda olumlu bir seyir izlendiğini gösteriyor.


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