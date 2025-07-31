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KKM'nin sonu mu geliyor?

Aralık 2021'de devreye giren KKM, rekor büyüklüğe ulaştıktan sonra Mehmet Şimşek'in politikalarıyla hızla geriledi. KKM büyüklüğü 18 Ağustos 2023'te 3,4 trilyon TL ile rekor kırmıştı. 2025'e 1 trilyon 108 milyar TL seviyesinde başlayan KKM hesapları kademeli düşüşünü sürdürüyor. 25 Temmuz itibarıyla 489,2 milyar TL'ye geriledi. İşte detaylar...

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 15:30, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 15:31
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KKM'nin sonu mu geliyor?

Kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması, Aralık 2021 tarihinde dövizdeki aşırı oynaklığa çözüm olarak devreye alınmıştır. Bu sistem, Türk Lirasını korumayı amaçlamakta olup, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyen faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı karşılaştırılır. Yüksek olan oran üzerinden hesaba ödeme yapılır. Vade süresince kur artışı faizin üzerine çıkarsa kur farkı, faiz daha fazla ise faiz ödenir. Bu uygulama, dövizdeki dalgalanmalara karşı bir önlem olarak geliştirilmiştir.

KKM'nin İlk Dönemi ve Büyüklüğü

  • İlk devreye girdiğinde toplam büyüklük 459 milyar 230 milyon dolar düzeyindeydi.

Kurdaki Artış ve Sistem Üzerindeki Etkiler

Aralık 2021'de KKM'nin devreye alınmasıyla birlikte dolar kuru 18 liradan 12 lira seviyesine gerilemişti. Ancak, kurdaki yükseliş devam etti ve Aralık 2022'de kur yeniden 18 seviyesini aştı. Kur artışının yükselmesi, açığı finanse eden Hazine ve Merkez Bankası üzerindeki yükü artırdı.

Politika Değişikliği ve KKM'den Çıkış Süreci

Mayıs 2023 seçimleri sonrası ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikle birlikte KKM'ye yönelik politika da değişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaları bozmadan KKM'den çıkacaklarını belirtti. Bu kapsamda bir dizi önlem alınarak KKM'den çıkışı teşvik eden ve TL'yi cazip kılacak adımlar atıldı. Bu adımların ardından KKM hesaplarında düşüş başladı.

Ağustos 2023'te Rekor Seviyeye Ulaştı

  • BDDK verilerine göre, KKM büyüklüğü 18 Ağustos'ta 3 trilyon 407 milyar TL ile rekor düzeye çıktı.
  • Daha sonra düşüş sürecine giren KKM hesapları 2023'ü 2 trilyon 626 milyar TL ile kapadı.

500 Milyar Liranın Altına Geriledi

  • 2025'e 1 trilyon 108 milyar TL seviyesinde başlayan KKM hesapları, kademeli olarak düşüşünü sürdürdü.
  • 25 Temmuz itibarıyla 489,2 milyar TL'ye geriledi.


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