Konya'da boşanmak isteyen eşi ve kayınbiraderini bıçakladı

Konya'da hareketi dakikalar....

Meram ilçesinde yaşayan O.G., kısa süre önce boşanma kararı alan ve evden ayrılan eşi T.G. ile konuşmak için Harmancık Mahallesi'nde bulunan konuta geldi.

Burada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI

Çift arasında çıkan tartışmada O.G. yanında bulunan bıçakla eşi T.G. ile kayınbiraderi H.H.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerini fark eden şüpheli bir süre polis ekiplerine teslim olmamak için direndi.

GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra şüpheli suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

Olayda yaralanan T.G. ve H.H. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli O.G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.