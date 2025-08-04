Emeklilik İçin 65 Yaş Dolumu Neden Beklenir?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Bugün için genel olarak 65 yaş dolumunu bekleyen memurların büyük bir bölümünün 5434 kapsamında memur olanları kapsadığından değerlendirmelerimizi 5434 kapsamında olanlar için yapmaktayız.

NOT: 5510 ve 5434 kapsamında olanların emekli aylıkları arasındaki farklılıkların nedenleri konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için

https://www.memurlar.net/haber/1122234/

adresimiz ziyaret edilebilir.

Görev aylıklarının hesaplanmasında esas alınan kalemler ile emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan kalemler farklıdır. Sitemizde zaman zaman bu konuda değerlendirmelerimizi yapmış ve emekli aylık ve emekli ikramiye hesaplanması unsurlarının değiştirilmesi gerektiğini belirtmiştik.

5434 kapsamında olan memurların görev aylıklarında esas alınan kalemlerin büyük bir kısmı emekli aylık ve emekli ikramiyesinde dikkate alınmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereği ödenen zam ve tazminatların hiç biri emekli aylık ve emekli ikramiyesinde dikkate alınmamaktadır. Ayrıca, Kurumlarca ödenen ek ödeme gibi görev aylıklarını artırıcı ödemeler de dikkate alınmamaktadır.

Emekli aylık ve emekli ikramiye hesabında hangi kalemler esas alınmaktadır.

Bunlar;

Devlet memurlarının derece ve kademeleri,

Derece ve kademelerine göre gösterge ve ek gösterge rakamları,

Taban Aylık Katsayısı

Ek gösterge rakamlarına göre gruplandırılan yüzde oranları,

Kıdem aylıkları,

Memur maaş katsayısı,

Bu şekilde yapılan emekli aylık ve ikramiye hesabı sonucunda, görev aylıkları ile emekli aylıkları yarıdan da daha fazla düşmekte ve emekli olmayı geciktirmektedir.

Ek gösterge rakamının yüksek olmasının, makam ve görev tazminatlarının olmasının emekli aylık ve ikramiye tutarının yüksek olmasına olumlu etkisi büyüktür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda en son 1995 yılı Ocak ayından itibaren ek gösterge rakamlarında artış yapılmıştır. Hizmet Sınıfları itibariyle ve de unvan itibariyle belirlenmiş olan ek gösterge rakamları o günün şartlarında bir iyileştirme niteliğinde olmuştur.

Ancak, zaman içerisinde 5434 sayılı Kanunun Ek 70 nci maddesinde aylık ve ikramiye hesaplanmasında esas alınan oranların ek gösterge rakamlarına göre ayrıştırılması, aylık ve ikramiye tutarlarının az veya yüksek olmasını gerektirmiş ve ek göstergesi az olanlar aleyhine bir sistemi ortaya çıkarmıştır.

Aleyhte olan bu sistem içerisinde, yine zaman içerisinde bazı kadro görev unvanları için makam tazminatı, temsil ve görev tazminatı uygulamasının getirilmesiyle beraber aradaki uçurum gittikçe açılmıştır.

Bu nedenle, Doktor, Mühendis, Mimar, Müfettiş, Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, avukat, öğretmen gibi kadro görev ünvanlarında görevlerini yapmakta olan memurların, ayrıca Özellikle idari görevde büyük sorumluluk üstlenmiş olan ŞUBE MÜDÜRÜ ve ŞEF unvanlarında bulunan Devlet Memurlarının ve de emeklilerinin de yararlanabilecekleri bir değişikliğin yapılması faydalı olacaktır. Bu şekilde yapılan değişikliğin en önemli kalemi de Hizmet Sınıfları itibariyle belirlenen EK GÖSTERGE rakamlarında bir artış ile 5434 sayılı Kanunun Ek Madde 70 de belirlenen oranlarda da bir artış yapılması (bu konularda yasal düzenlemeler yapılmış ancak günümüz şartlarında eksik ve yetersiz kalmış duruma gelmiştir), ayrıca makam tazminatı almayanlar için de makam tazminatı tespitinin yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Diğer bir farklılık emekli ikramiyesinin hesaplanma şekline yöneliktir.

Sigortalı çalışanlar ile devlet memuru olarak çalışanlara ödenen kıdem tazminatı ile emeklilik ikramiyesi hesaplama sistemi farklıdır.

Sigortalı olarak çalışanlarda uzun vadeli sigorta kollarına tabi yatırdıkları prim -almakta oldukları ücretlerin tamamı üzerinden- esas alınmakta (Kamu işçilerinde üst sınır olarak en yüksek devlet memurunun bir aylık tutarı esas alınmakta),

Memur olarak çalışanlarda ise emekli keseneklerine esas aylıklar üzerinden kesilen kesenek ve karşılık tutarları esas alınmaktadır.

Devlet memurları için yapılan bu hesaplamada yalnızca intibakları, taban aylığı, kıdem aylığı, en yüksek devlet memuru aylığına karşılık gelen ek göstergeler itibariyle belirli oranları dikkate alınmakta, ancak görevde iken alınan diğer ödeme ve yardımlar -görev ücretleri- esas alınmamaktadır.

Bu durum ise devlet memurları aleyhine olan bir resmi ortaya çıkarmakta, devlet memurunun 30 yıl üzerinden alacağı emeklilik ikramiyesi parası ile işçinin 30 yıla karşılık alacağı kıdem tazminatı parası arasında azımsanmayacak derecede farklı bir meblağ oluşmaktadır.

Ayrıca, Devlet memurlarının emekliliklerinde, ay küsuratlarına da emeklilik ikramiyesi tutarı ödenmemektedir. Bu nedenle; günümüz şartlarına göre, kamu görevini yürütmekte olan bir devlet memuruna ödenecek olan emeklilik ikramiyesi tutarında esas alınacak hesaplama sisteminin değiştirilmesi ve görevde alınan ücretin karşılığı bir ödeme yapılmasının, doğru ve haklı bir değerlendirme olacağını düşünmekteyiz.

Temennimiz, bu konularda da yeni bir yasal düzenlemelerin yapılması, bunun sonucunda da uzunca bir süredir kamu hizmetini yürütmekte olan Devlet memurlarının beklentisinin karşılanmış olacağını, düşünmekteyiz.