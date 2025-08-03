5434'e Tabi Engellilikten Emeklilik İçin 25 Yıl Hizmet Şartı Var Mıdır? Emeklilik İçin Sadece Talep Yeterli Olur Mu?

Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantıya Hazırlanıyor
Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantıya Hazırlanıyor
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Temmuz enflasyonu yarın açıklanacak
Temmuz enflasyonu yarın açıklanacak
Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü
Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü
DMM, 'Usulsüz Akademisyen Ataması' İddialarını Yalanladı!
DMM, 'Usulsüz Akademisyen Ataması' İddialarını Yalanladı!
Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi
Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi
Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
İhracatta tarihi rekor
İhracatta tarihi rekor
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

5434'e Tabi Engellilikten Emeklilik İçin 25 Yıl Hizmet Şartı Var Mıdır? Emeklilik İçin Sadece Talep Yeterli Olur Mu?

Engellilikten emeklilik için öncelikli olarak SGK'nun incelenmesi ve sonucunun beklenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 14:00, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 09:23
Yazdır
5434'e Tabi Engellilikten Emeklilik İçin 25 Yıl Hizmet Şartı Var Mıdır? Emeklilik İçin Sadece Talep Yeterli Olur Mu?

Soru : Sayın Memurlar.net Yetkilisi, Doğuştan gelen kan hastalığım nedeniyle %70 oranında süresiz engelim bulunmaktadır. 2002 yılında Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği engelli sınavı aracılığıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur olarak göreve başladım. Engellilik durumum göz önüne alındığında, 15 yıl hizmet süresi ile emekliliğe hak kazanma durumumun olduğunu biliyordum.

Geçtiğimiz hafta çalıştığım hastaneye emeklilik dilekçemi sundum. Ancak bugün itibarıyla İl Sağlık Müdürlüğü Emeklilik Birimi'nden, dilekçemin "25 yıllık hizmet süresini tamamlamadığım" gerekçesiyle hastaneme iade edildiği bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Hitap kayıtlarıma göre hizmet sürem 24 yıl 10 ay 2 gün olarak görünmektedir. Kurumumun Personel Şubesi'ne, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılacak yazışma süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle iki ay daha çalışmam gerektiği belirtilmiştir.

Bu durum, mevcut yasal düzenlemeler ve engelli memurların emeklilik hakları kapsamında tarafımdan anlaşılamamıştır. Dilekçemi sunduktan sonra, 16 Temmuz tarihinde görevden ayrılacak şekilde son izinlerimi düzenlemiş ve hali hazırda izne ayrılmış bulunmaktayım. Eğer 16. hizmet yılımı doldurduğumda emeklilik dilekçesi vermiş olsaydım, yine 9 yıl daha çalışmam gerektiği mi ifade edilecekti sorusu zihnimi meşgul etmektedir. Bu gerekçenin hukuki ve mantıksal dayanağını kavramakta güçlük çekmekteyim.

Ekte Hitap kayıtlarımın son sayfasını bilgilerinize sunmaktayım. Bu bağlamda, nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda bilgi ve yardımlarınızı rica ederim.

Göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için şimdiden teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlamış olanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını ve her ikisinin de 25 hizmet yılını tamamladıklarında emeklilik hakkını kazanmış olurlar.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Engellilikten emeklilik için de bu Kanunun 39 uncu maddesi ( j ) bendi hükümleri uygulanır ve bu hüküm gereği de % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması ve 5400 gün hizmeti olması halinde istekleri üzerine emeklilik hükümleri uygulanır. Bu durumda olanlar için ayrıca 58 veya 60 yaş şartı aranmaz.

Bu şekilde en az 15 hizmet yılı olan memur göreve başladığında da en az % 40 oranında engelli olduğunu belirtir sağlık raporuna sahip olduğundan istediği zaman emeklilik müracaatında bulunabilir. Ayrıca bu şekilde olanlar, yani engellilik mevzuatına göre göreve girmiş, göreve girerken de en az % 40 oranında raporu olanlar için SGK tarafından ayrıca bir belge (yeni bir sağlık kurulu raporu vb. gibi) istenilmemesi ve önceki sağlık kurulu raporunun da tekrar incelemeye tabi tutulmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Engelli emekliliği için izlenecek işlem:

Engellilikten dolayı emeklilik için sadece memurun isteği üzerine emeklilik işleminin gerçekleşemeyeceğini, her ne kadar engellilik mevzuatına uygun olarak göreve başlanılmış olsa ve engellilik oranının de en az % 40 olsa dahi bunun için ilk önce engellilikten dolayı emekli olunup olunamayacağı konusunda SGK ile yazışma yapılması gerektiğini, dolayısıyla bu işlemler bitmeden önce kişinin görevinden ayrılmaması gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, belirttiğimiz gibi engellilikten dolayı aylık bağlanması için en az 15 yıl hizmet (İşçi, esnaf, memurluk, varsa borçlanılan süreler dahil olmak üzere) olması ve bu işlem için de görevde iken talepte bulunulması gerektiğini, 15 yıldan fazla yani 25 yıl hizmetin ise sadece istekle emeklilik durumunda aranıldığını söyleyebiliriz.

Açıklamalarımız bağlamında söylenebilecek durum şöyledir:

Memurluğa başlamanız engellilik mevzuatına uygun olarak yapılmış olduğunu belirtmeniz nedeniyle sizin yapabileceğiniz ilk işlem, belirttiğiniz bilgilere göre 15 hizmet yılından fazla hizmetinizin olması kaydıyla ve ayrıca herhangi bir rapora ihtiyaç duyulmadan görev yapmış olduğunuz Kuruma, engellilikten dolayı (istekle emeklilik şeklinde olmayacak) emeklilik talebinde bulunmanız olacaktır.

Bu şekilde talebiniz olduğunda Kurumunuz, hakkınızda gerekli belgeleri SGK na göndermek suretiyle emeklilik işlemlerinin yapılmasını talep etmesi gerektiğini ve SGK dan bilgi gelene kadar da (bu şekilde inceleme işleminin de fazla uzun sürmemesi gerektiğini ayrıca değerlendirmekteyiz. Zira, hem Kurumunuz hem de SGK kayıtlarında da sizin engellilik mevzuatına uygun olarak işe girmiş olduğunuz ve engellilik oranınızın da en az % 40 oranında olduğunu gösterir bir sağlık kurulu raporu olması gerektiğini de söylemek doğru bir tahmin olacaktır) sizin Kurumunuzla ilişiğinizin kesilmemesi gerektiğini, engellilikten dolayı emeklilik şartlarının SGK tarafından da olabileceği yönünde bilgi geldiğinde de Kurumunuzca 5434/39 j hükmüne istinaden emekliye sevk onayı alınmak suretiyle sizin Kurumunuzla ilişiğinizin kesilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu nedenle, emeklilik talebiniz şayet normal emeklilik talebi şeklinde ise bu talebinizi engellilikten dolayı (5434 sayılı Kanun 39/j) emeklilik talebi şeklinde değiştirmenizi ve bu durumunuzu Kurumunuzla da paylaşmanızı ayrıca tavsiye edebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber