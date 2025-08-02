Öğretim Görevlisi Alımında 45 Yaş Sınırı Koyulabilir Mi?

9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan; "Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar." hükmüne göre vakıf üniversiteleri tarafından yapılacak öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alımları bahsi geçen mevzuat hükümlerine tabidir.

Bu kapsamda, vakıf üniversiteleri tarafından ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında keyfi şartlara yer verilmesi mümkün değildir.

Bir örnekle somutlaştırmak gerekirse; Yeditepe Üniversitesi tarafından 28 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık programı Öğretim Görevlisi kadrosunda üst mevzuatta böyle bir şart bulunmazken, başvurunun son günü itibarıyla 45 yaşını aşmamış olmak koşulu aranmıştır.

Gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinin bahsi geçen yönetmelik dışına çıkarak, yaş sınırları koyması hukuken olanaklı değildir. Dolayısıyla, Yeditepe Üniversitesinin açtığı 15 kişilik alımın daha da kapsayıcı hale getirebilmesi için yaş şartının kaldırması gerekmektedir.