Öğretim Görevlisi Alımında 45 Yaş Sınırı Koyulabilir Mi?

Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Adana'da eğitim uçağı düştü
Adana'da eğitim uçağı düştü
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu!
İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu!
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
2025 PMYO Sınav Başvuru Tarihleri Belli Oldu
2025 PMYO Sınav Başvuru Tarihleri Belli Oldu
İçeceklerdeki 'şekersiz' yasağı bugün başladı
İçeceklerdeki 'şekersiz' yasağı bugün başladı
Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Kamu işçisi için verilen son zam teklifi
Kamu işçisi için verilen son zam teklifi
Öğretmenler İl İçi Sıra Tayininde Değişiklik Bekliyor
Öğretmenler İl İçi Sıra Tayininde Değişiklik Bekliyor
Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi
Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi
Benzin ve motorine zam geliyor!
Benzin ve motorine zam geliyor!
Doların baskısı altını vurdu
Doların baskısı altını vurdu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğretim Görevlisi Alımında 45 Yaş Sınırı Koyulabilir Mi?

Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi alımında mevzuata aykırı olarak 45 yaş sınırı koydu!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 00:10, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 14:40
Yazdır
Öğretim Görevlisi Alımında 45 Yaş Sınırı Koyulabilir Mi?

9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan; "Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar." hükmüne göre vakıf üniversiteleri tarafından yapılacak öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alımları bahsi geçen mevzuat hükümlerine tabidir.

Bu kapsamda, vakıf üniversiteleri tarafından ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında keyfi şartlara yer verilmesi mümkün değildir.

Bir örnekle somutlaştırmak gerekirse; Yeditepe Üniversitesi tarafından 28 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık programı Öğretim Görevlisi kadrosunda üst mevzuatta böyle bir şart bulunmazken, başvurunun son günü itibarıyla 45 yaşını aşmamış olmak koşulu aranmıştır.

Gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinin bahsi geçen yönetmelik dışına çıkarak, yaş sınırları koyması hukuken olanaklı değildir. Dolayısıyla, Yeditepe Üniversitesinin açtığı 15 kişilik alımın daha da kapsayıcı hale getirebilmesi için yaş şartının kaldırması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber