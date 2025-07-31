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Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gürcistan temaslarında iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için atılan adımları anlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 16:32, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 16:33
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Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki yıllık ticari hacmin 5 milyar dolara ulaşması için kararlı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Resmi temaslar kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'nın açılışı gerçekleştirildi.

İkili Ticaret ve Ekonomik İşbirliği

Bakan Uraloğlu, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ticaretin 3,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayarak, "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz." dedi. Gürcistan'ın Güney Kafkasya'nın önemli ülkelerinden biri olduğunu, stratejik konumu ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çektiğini ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların yanı sıra vizesiz seyahat imkanı gibi kolaylıkların ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirtti.

Ekonomik Reformlar ve Yatırımlar

Gürcistan'da bugüne kadar müteahhitlerimiz 5,6 milyar dolar değerinde 304 proje üstlenmiştir. Türkiye'nin Gürcistan'daki yatırımları üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere 2,2 milyar dolara ulaştı. 2 bini aşkın Türk firması Gürcistan'ın her bölgesinde faaliyet göstermektedir. 2021 yılında yenilenen Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile yasal altyapı güçlendirilmiştir.

Ulaştırma ve Lojistikte Stratejik İşbirliği

Ulaştırma ve lojistik alanında Gürcistan, Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru'nun kilit ülkelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye ile birlikte Avrupa ile Orta Asya arasında stratejik bir bağlantı sağlanmaktadır. Bu koridorun etkin çalışabilmesi için hem fiziki altyapının güçlendirilmesi hem de dijital sistemlerin entegrasyonu büyük önem taşımaktadır.

  • Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu veri değişimi anlaşmasının imzalanması ile raylı taşımacılıkta veri paylaşımı ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması sağlanmıştır.
  • Orta Koridor'un başarısı açısından Türkiye ve Gürcistan arasında kurulan yakın eş güdüm vazgeçilmez öneme sahiptir.

Kültür ve Turizmde İşbirliği

İki ülke arasındaki dostane ilişkiler sadece ekonomik alanda değil, kültür ve turizm alanında da yoğun şekilde sürmektedir. Vizelerin kaldırılması ve kimlik kartlarının uygulamaya konulması ile vatandaşların karşılıklı seyahatine önemli kolaylıklar getirilmiştir. 16 şehir arasındaki kardeş şehir ilişkisi, turizm ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

  • 2024 yılında Türkiye'yi 1,4 milyon Gürcü turist, Gürcistan'ı ise 343 bin Türk turist ziyaret etmiştir.
  • Türkiye, Gürcistan'a en fazla turist gönderen 2. ülke konumundadır.

Resmi Temaslar ve Sonraki Adımlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, toplantının ardından Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından Başbakanlık Binası'nda kabul edilecektir.


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