Ankara'da iş makinesi su borusunu patlattı: İstinat duvarı yıkıldı

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü Mahallesi 342. Cadde'de yer alan inşaat sahasında iş makinesinin patlattığı borudan şiddetli şekilde akmaya başlayan sular, yan taraftaki apartmanın istinat duvarını yıktı.

Olayın ardından ekipler biriken sular tahliye ederken, yıkılan duvarın onarımı için çalışma başlatıldı.

"SUYUN ŞİDDETİYLE BİNAMIZIN İSTİNAT DUVARI YIKILDI"

Olayla ilgili konuşan Sultan Gökmen şu ifadeleri kullandı:

Yan taraftaki kepçe su borusunu patlatmış. Suyun şiddetiyle binamızın istinat duvarı yıkıldı. Müteahhit, inşaat alanında boruların olduğundan habersiz olduğunu söyledi. Kayıtlarda ve projede bu alanda borular olduğu belirtilmemiş. Bilmeden bu hatayı yapmışlar. 2 sene önce Büyükşehir Belediyesi burada altyapı çalışması yaptı. O günden beri binamızın altı sularla doluyor. İlgili yerleri arıyorum, başvurularda bulunuyorum ama dönüş alamıyorum. Çok şükür can kaybı ve yaralanma yok. Yetkililerden ricam bizlerin sesini duyması. Biriken yağmur suları bizim binamızda toplanıyor. Dilekçelerim mevcut. Ne gelen var ne giden var. Bu sorunu çözmelerini istiyoruz.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.



