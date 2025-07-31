Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim 2025 tarihine kadar son kez uzatıldığını açıkladı. Daha önce 31.12.2024 olarak belirlenen son tarih, yaşanan yoğunluk nedeniyle önce 31.07.2025'e çekilmişti. Ancak, yapılan değerlendirmeler sonucunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu süre 31 Ekim 2025'e kadar uzatıldı.

Yetkililer, bu tarihten sonra tekrar bir uzatma olmayacağını vurguladı ve vatandaşların işlemlerini son günlere bırakmamalarını istedi.

Başvuru Sürecinde Yaşananlar

18.11.2024 'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaş randevusunu iptal etti.

'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde vatandaş randevusunu iptal etti. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.

kadar geriledi. Yenileme başvurularının %70'i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar İtibarıyla Başvuru Sayıları

Ocak: 140.000

140.000 Şubat: 82.000

82.000 Mart: 84.000

84.000 Nisan: 101.000

101.000 Mayıs: 270.000

270.000 Haziran: 502.000

502.000 Temmuz: 1.413.489

Sadece son iki günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

Bekleyen Sürücü Belgeleri ve Son Uyarı

Yerlikaya, Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.Bu nedenle, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi Son kez uzatıldı ve artık uzatma olmayacak dedi.