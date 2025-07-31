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Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim'e kadar son kez uzatıldığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 18:54, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 19:01
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Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim 2025 tarihine kadar son kez uzatıldığını açıkladı. Daha önce 31.12.2024 olarak belirlenen son tarih, yaşanan yoğunluk nedeniyle önce 31.07.2025'e çekilmişti. Ancak, yapılan değerlendirmeler sonucunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu süre 31 Ekim 2025'e kadar uzatıldı.

Yetkililer, bu tarihten sonra tekrar bir uzatma olmayacağını vurguladı ve vatandaşların işlemlerini son günlere bırakmamalarını istedi.

Başvuru Sürecinde Yaşananlar

  • 18.11.2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaş randevusunu iptal etti.
  • Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.
  • Yenileme başvurularının %70'i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar İtibarıyla Başvuru Sayıları

  • Ocak: 140.000
  • Şubat: 82.000
  • Mart: 84.000
  • Nisan: 101.000
  • Mayıs: 270.000
  • Haziran: 502.000
  • Temmuz: 1.413.489

Sadece son iki günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

Bekleyen Sürücü Belgeleri ve Son Uyarı

Yerlikaya, Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.Bu nedenle, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi Son kez uzatıldı ve artık uzatma olmayacak dedi.

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