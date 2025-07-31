Gabon Cumhurbaşkanı Nguema Ankara'da

Oligui Nguema'nın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oligui Nguema'yı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Oligui Nguema'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Oligui Nguema, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema, merdivenlerde Türkiye ve Gabon bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Oligui Nguema, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Oligui Nguema onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.