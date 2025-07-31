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TFF resmen duyurdu: Artık formalarda olmayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesi Sportif Ekipman Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 18:15, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 18:16
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TFF resmen duyurdu: Artık formalarda olmayacak!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon için geri sayıma geçilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ARIAL FONT KALDIRILDI

TFF, yeni sezonda kulüplerin Arial font kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Artık kulüplerin formalarında istedikleri fontu kullanabileceği belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir.

Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir."

8 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Süper Lig'de yeni sezon 8 Ağustos'taki Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak.

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