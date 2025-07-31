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Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldiği bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 18:32, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 18:57
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Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile bakanlıkta görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, üçlü görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla hukuki düzenlemeler için ilk adımlar atıldı.

TBMM'de komisyon süreci başlıyor.

Meclis Başkanlığı'nca, 51 üyeden oluşacak komisyon için siyasi partilere üye bildirimine yönelik verilen süre saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

PARTİLERİN ÜYELERİ BELLİ OLDU

AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, Yeni Yol Partisi 3, HÜDA PAR, TİP, EMEP, DSP ve Yeniden Refah Partisi 1'er milletvekilinin ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.

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