OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yanmaya dayanıklı elbiselerin personele 3 yılda bir verilmesi gerekirken, her yıl bu elbiselerin alındığını ve fazlasıyla dağıtıldığını açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde yer alan "orman işçilerine eski yanmaz kıyafet verildiği" ve "orman emniyet yol ve şerit bakımının yapılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan tüm personelde yanmaya dayanıklı elbiselerin bulunduğu ve bu elbiselerin stok miktarına göre her yıl düzenli şekilde satın alındığı vurgulandı.

Yanmaz Elbise Temini ve Dağıtımı

Son üç yılda toplam 53 bin 654 yanmaya dayanıklı elbise satın alındı.

satın alındı. Her bir personele 3 yılda bir verilmesi öngörülen elbiseler, her yıl alınmakta ve personele fazlasıyla dağıtılmaktadır.

verilmesi öngörülen elbiseler, her yıl alınmakta ve personele fazlasıyla dağıtılmaktadır. 2025 yılında yanmaya dayanıklı elbiseler tüm bölge müdürlüklerine teslim edilmiştir.

yanmaya dayanıklı elbiseler tüm bölge müdürlüklerine teslim edilmiştir. Yapılan ihalelerle sadece elbise değil, yanmaya dayanıklı bot ve maske temini de gerçekleştirilmektedir.

Yangın Emniyet Yolları ve Şeritleri

26 bin 128 kilometre yangın emniyet yolu bakımı yapılmıştır.

bakımı yapılmıştır. Bugüne kadar 241 bin kilometre orman içi yolu ve 10 bin kilometre yangın şeridi yapılmıştır.

2025 yılında 1250 kilometre orman içi yolu ve 150 kilometre yangın şeridi inşa edilmektedir.

Yangınla Mücadelede Alınan Tedbirler

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları tasarruf tedbirleri dışında tutulmaktadır.

Son iki yılda ülke genelinde toplam 358 bin 174 hektar alanda sıklık bakımı yapılmıştır.

yapılmıştır. 2025 yılında 6 greyder, 11 treyler teslim alınmış olup yıl sonuna kadar 20 dozer ve 18 greyderin daha teslim alınması planlanmaktadır.



