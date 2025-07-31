Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelelerinin, devlet ve milletin omuz omuza verdiği güçlü bir dayanışmayla sürdürüleceğini belirtti. Yeşil Vatan'ı korumak için güçlü kurumsal iş birliğiyle hem hazırlık hem de müdahale kapasitelerinin sürekli güncel tutulduğunu vurguladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı hakkında bilgi verdi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı

Toplantının, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde yapıldığını belirten Yumaklı, toplantıya birçok bakan ve üst düzey yetkilinin katıldığını ifade etti:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Riskler

Yumaklı, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle orman yangını riskinin ekim ayına kadar devam edeceğini belirtti. Bu nedenle sahadaki tüm ekiplerle sürekli teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.

Vatandaşlara Çağrı

"Vatandaşlarımızdan da bu süreçte duyarlılık bekliyoruz." Küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini unutmadan hareket etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede devlet ve milletin dayanışmasının önemine dikkat çekti.



