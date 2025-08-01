Ayşe Uslu Cevlek Rekabet Kurulu Üyeliğine Getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2025/297 sayılı kararla, Ayşe Uslu Cevlek Rekabet Kurulu üyeliğine atandı. Atama, 4054 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 00:06, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 00:08
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/297
Rekabet Kurulu Üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Ayşe USLU CEVLEK atanmıştır.
31 Temmuz 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI