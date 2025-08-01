Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama kararlarıyla, Prof. Dr. Erol Özvar'ın Yükseköğretim Kurulu'ndaki görevine devam edeceği duyuruldu.

2025/298 sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrası ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri uyarınca, Prof. Dr. Erol Özvar Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Ardından yayımlanan 2025/299 sayılı kararla, aynı kanunun 6. maddesinin (c) fıkrası gereğince, Prof. Dr. Özvar YÖK Başkanlığı görevine getirildi.

Her iki karar da 31 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce de YÖK Başkanlığı görevini yürütmüş ve yükseköğretim politikalarındaki çalışmalarıyla dikkat çekmişti. Yeni dönemde de üniversite reformları ve akademik gelişmelerde etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor.