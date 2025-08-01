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12 Mahkumun Cezası Affedildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararnameyi İmzaladı

Anayasal yetki kapsamında, sağlık gerekçeleriyle 12 hükümlünün kalan hapis cezaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı. Kararlar, Adli Tıp Kurumu raporları ve Adalet Bakanlığı'nın yazıları doğrultusunda 1 ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 00:16, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 01:08
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12 Mahkumun Cezası Affedildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararnameyi İmzaladı

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 10155

İstanbul 26 ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 25/5/2018 tarihli ve E:2017/208, K:2018/84 sayılı kararıyla Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 6/10/1938 doğumlu, 11390154914 T.C. kimlik numaralı Mehmet TUNÇ'un kalan cezası, Adalet Bakanlığının 7/9/2023 tarihli ve 76919 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 24/5/2023 tarihli ve 11113 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

31 Temmuz 2025

Mersin 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 30/5/2019 tarihli ve E:2019/105, K:2019/270 sayılı kararıyla ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası, tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 18/7/1962 doğumlu, 13969326302 T.C. kimlik numaralı Ali KAPU'nun kalan cezası, Adalet Bakanlığının 27/11/2023 tarihli ve 116455 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 4/8/2023 tarihli ve 18157 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

31 Temmuz 2025

Ereğli (Konya) 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 28/3/2012 tarihli ve E:2006/58, K:2012/131 sayılı kararıyla bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme suçundan (5 kez) 2 yıl hapis ve 100,00 TL adli para cezası (Kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına çevrilen), Ereğli (Konya) Ağır Ceza Mahkemesinin 1/4/2016 tarihli ve E:2015/163, K:2016/52 sayılı kararıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası, var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağmaya teşebbüs suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma suçundan (2 kez) 3 yıl 4 ay hapis cezası, Ereğli (Konya) Ağır Ceza Mahkemesinin 27/10/2017 tarihli ve E:2017/63, K:2017/101 sayılı kararıyla bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme suçundan (4 kez) 7 yıl 17 ay 7 gün hapis ve 33.740,00 TL adli para cezası (Kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına çevrilen), kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası, kasten öldürme suçundan (2 kez) 25 yıl hapis cezası, Ceyhan 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinin 20/1/2015 tarihli ve E:2014/390, K:2015/19 sayılı kararıyla kamu malına zarar verme suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası, Ereğli (Konya) 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 9/11/2009 tarihli ve E:2009/308, K:2009/346 sayılı kararıyla bir adet ateşli silah ve mutad sayıdaki mermileri bulundurma suçundan 450,00 TL adli para cezası (Kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına çevrilen) ile cezalandırılmasına karar verilen 1/8/1966 doğumlu, 24952789400 T.C. kimlik numaralı Mustafa ŞAHBUDAKTn kalan cezası, Adalet Bakanlığının 26/4/2024 tarihli ve 28385 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 3/7/2023 tarihli ve 14899 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

31 Temmuz 2025

İstanbul 12 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 20/6/2013 tarihli ve E:2012/68, K:2013/147 sayılı kararıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme suçundan (5 kez) 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 20/8/1955 doğumlu, 21338558612 T.C. kimlik numaralı Mahmut ALTUN'un kalan cezası, Adalet Bakanlığının 5/7/2024 tarihli ve 44275 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 11/8/2023 tarihli ve 18383 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

31 Temmuz 2025

Ağrı 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 18/12/2018 tarihli ve E:2018/61, K:2018/339 sayılı kararıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 20 yıl hapis ve 30.000,00 TL adli para cezası (Kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına çevrilen), Samsun 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 24/4/2018 tarihli ve E:2018/161, K:2018/291 sayılı kararıyla kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezası, Çarşamba 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinin 3/12/2019 tarihli ve E:2019/551, K:2019/466 sayılı kararıyla kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezası, Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/4/2016 tarihli ve E:2015/727, K:2016/306 sayılı kararıyla zincirleme olarak bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 16/7/1981 doğumlu, 313 52269494 T.C. kimlik numaralı Serkan ŞENCANTn kalan cezası, Adalet Bakanlığının 22/10/2024 tarihli ve 64113 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık ve sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 1/11/2023 tarihli ve 27245 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

31 Temmuz 2025

Bergama Ağır Ceza Mahkemesinin 1/12/2017 tarihli ve E:2016/77, K:2017/242 sayılı kararıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıl hapis ve 600,00 TL adli para cezası (30 gün hapis cezasına çevrilen), Soma 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinin 9/1/2018 tarihli ve E:2016/291, K:2018/20 sayılı kararıyla basit yaralama suçundan (2 kez) 5 ay hapis cezası, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 10 ay hapis cezası, İzmir 11 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 23/2/2017 tarihli ve E:2016/149, K:2017/74 sayılı kararıyla resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, Bartın 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinin 2/7/2019 tarihli ve E:2016/47, K:2019/794 sayılı kararıyla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası, Soma 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 26/2/2019 tarihli ve E:2018/531, K:2019/213 sayılı kararıyla tehdit suçundan 5 ay hapis cezası, Bergama 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 5/12/2019 tarihli ve E:2016/73, K:2019/594 sayılı kararıyla basit yaralama suçundan (2 kez) 6 ay hapis cezası, Soma 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 14/9/2021 tarihli ve E:2020/215, K:2021/1063 sayılı kararıyla zincirleme olarak tehdit suçundan 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 26/11/1985 doğumlu, 48625656080 T.C. kimlik numaralı Mustafa EĞMEN'in kalan cezası, Adalet Bakanlığının 12/11/2024 tarihli ve 69096 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık ve sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 26/2/2024 tarihli ve 6386 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

31 Temmuz 2025

Kayseri 7 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 26/4/2018 tarihli ve E:2016/602, K:2018/378 sayılı kararıyla bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamaya teşebbüs suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası, Konya 1 inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 19/7/2017 tarihli ve E:2017/57, K:2017/360 sayılı kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan 4.660,00 TL adli para cezası, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası, Konya 1 inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 19/7/2017 tarihli ve E:2017/58, K:2017/348 sayılı kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan (2 kez) 1 yıl 3 ay 16 gün hapis cezası, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan 3.616,62 TL adli para cezası, Konya 12 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 8/11/2018 tarihli ve E:2017/530, K:2018/943 sayılı kararıyla tehdit suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası, hakaret suçundan 2 ay 27 gün hapis cezası, Konya 1 inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 27/2/2014 tarihli ve E:2010/208, K:2014/290 sayılı kararıyla kamu malına zarar verme suçundan 4.000,00 TL adli para cezası, Konya 1 inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 29/4/2014 tarihli ve E:2010/206, K:2014/662 sayılı kararıyla nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4.000,00 TL adli para cezası, Konya 1 inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 19/7/2017 tarihli ve E:2017/59, K:2017/347 sayılı kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan 2.330,00 TL adli para cezası, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 2.000,00 TL adli para cezası, Konya 1 inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 18/10/2012 tarihli ve E:2008/457, K:2012/35 sayılı kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 7.000,00 TL adli para cezası, kamu malına zarar verme suçundan 3.740,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 7/3/1993 doğumlu, 32299935114 T.C. kimlik numaralı Süleyman KIZILKAYA'nın kalan cezası, Adalet Bakanlığının 28/2/2025 tarihli ve 13283 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 7/6/2024 tarihli ve 17288 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

31 Temmuz 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Konya 7 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 9/2/2022 tarihli ve E:2021/273, K:2022/47 sayılı kararıyla silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 10/8/1943 doğumlu, 38428811724 T.C. kimlik numaralı Abdullah ŞEN'in kalan cezası, Adalet Bakanlığının 14/2/2025 tarihli ve 9440 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 30/12/2024 tarihli 43974 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

31 Temmuz 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 16/6/2000 tarihli ve E: 1999/5, K:2000/87 sayılı kararı ile bu karara ilişkin Ankara (Kapatılan) 11 inci Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250 nci madde ile görevli) 23/6/2005 tarihli ek kararıyla anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Sivas 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 10/7/2014 tarihli ve E:2013/348, K:2014/289 sayılı kararıyla infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 27/4/1971 doğumlu, 12392385306 T.C. kimlik numaralı Adem KOZU'nun kalan cezası, Adalet Bakanlığının 20/5/2025 tarihli ve 31589 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 16/8/2023 tarihli ve 18674 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

31 Temmuz 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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