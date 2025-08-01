Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) toplamda 2.500 öğrenci alımı yapılacaktır.

Bu alım kapsamında 2.000 erkek ve 500 kadın öğrenci kabul edilecektir. Başvurular, 2-6 Ağustos tarihleri arasında "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden, e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylar, PMYO'da eğitim görecek ve eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak atanacaktır. Sınav takvimi ve detaylar, "www.pa.edu.tr" internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru Koşulları

Adayların T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

olması gerekmektedir. Lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranmaktadır.

olma şartı aranmaktadır. 2025-YKS TYT puan türünden en az 250 ham taban puan alınmalıdır.

puan türünden en az alınmalıdır. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için bu puan 200 'dür.

olanların eş ve çocukları için bu puan 'dür. Emniyet teşkilatında çalışan veya emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacaktır.

bu kapsamda yer almayacaktır. Adayların, 1 Ekim 2025 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

ve olması gerekmektedir. Kadın adayların boyu en az 162 cm , erkek adayların boyu ise en az 167 cm olmalıdır.

, erkek adayların boyu ise en az olmalıdır. Beden kitle indeksi 18-27 arasında olmalıdır.

Diğer Bilgiler

İlanda, alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verilmiştir. Başvuru yapacak adayların tüm detayları ve güncel bilgileri "www.pa.edu.tr" adresinden takip etmeleri önemlidir.



